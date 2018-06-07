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Horoz Dövüştürenlere Polis Baskını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 12:33 | Son Güncelleme

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Sultangazi'de bir barakada horoz dövüşü yaptıranlara polis baskın yaptı.

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Sultangazi'de bir barakada horoz dövüşü yaptıranlara polis baskın yaptı. Şüphelilere idari para cezası uygulanırken, 9 horoz barınağa teslim edildi. Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri para karşılığı bir barakada horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri geçtiğimiz cuma günü Habipler A1 Caddesi üzerinde bulunan bir barakaya baskın düzenledi. Suçüstü yakalanan horoz sahipleri ile baraka sahibi İsmet K. ve Abdulrezzak K. gözaltına alındı. Kumar oynatmak için yer temin etmek ve hayvanlara kötü muameleden işlem yapılan zanlılar serbest bırakılırken 9 horoz önce karakola götürüldü daha sonra da barınağa teslim edildi.

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