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Hozat'ta üç sığınakta 9 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 19:21 | Son Güncelleme 10 saat önce

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 9 adet el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerinin Hozat ilçesi kırsal kesiminde yürüttüğü operasyon kapsamında 3 adet sığınak ele geçirildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sığınak içerisinde; 9 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 adet küçük tüp, 2 adet akü, 1 adet el yapımı patlayıcı basma düzeneği, 1 adet boş uçaksavar mühimmatı, 3 adet boş kovan ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

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