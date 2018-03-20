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HSK kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yerli değişti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

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