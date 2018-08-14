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Hudut kartalları, 2 yılda 154 FETÖ şüphelisini yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası 2 yıl içinde yurt dışına kaçmak isteyen 154 FETÖ şüphelisi, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği hudut kartalları tarafından Yunanistan ya da Bulgaristan'a kaçarken yakalanıp, gözaltına alındı.

Hudut kartalları, 2 yılda 154 FETÖ şüphelisini yakaladı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası 2 yıl içinde yurt dışına kaçmak isteyen 154 FETÖ şüphelisi, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği hudut kartalları tarafından Yunanistan ya da Bulgaristan'a kaçarken yakalanıp, gözaltına alındı.
Darbe girişiminin ardından haklarında soruşturma başlatılan FETÖ/PDY şüphelileri, yurt dışına kaçmaya başlayınca sınır bölgelerindeki denetimler artırıldı. Darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçan 8 askerin iade edilmemesi, örgüt içinde kaçış rotasını, Yunanistan ile Balkan ülkelerine çevirdi. Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır olan Edirne'de, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut kartalları, 2 yılda sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen 154 FETÖ şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin birçoğu, haklarındaki soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderilerek, tutuklandı. Son 1 ayda yapılan çalışmalar sonucu ise 23 FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgelerde yakalanıp, yurt dışına kaçamadan gözaltına alındı.
Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yapılan denetimlerde, FETÖ şüphelilerinin yanı sıra terör örgütleri PKK ile DHKP-C mensuplarının da aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde şüpheli yakalandı. Yılda 20 binin üzerinde kaçak ve sığınmacı da yakalayan hudut kartalları, sınırda kuş uçurtmuyor.
GÖREV DEĞİŞİMİ
Sınırdaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, 2 yıllık görev süresinin ardından son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanlığı'na atandı. Edirne Valisi Günay Özdemir'in makamına giderek, veda ziyaretlerine başlayan Tuğgeneral Afgün'ün yerine ise tuğgeneralliğe terfi eden Yüksek Ergin atandı.

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Hudut kartalları, 2 yılda 154 FETÖ şüphelisini yakaladıHudut kartalları, 2 yılda 154 FETÖ şüphelisini yakaladı

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