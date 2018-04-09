Huduti’nin de aralarında olduğu sanıklar savunmalarını yapacak

Malatya’da 15 Temmuzda darbe girişimine ilişkin görülen ana davada aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuzda gerçekleştirdiği darbe girişimine ilişkin Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında yaşanan kalkışmaya ilişkin Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada bugün 10’uncu duruşma gerçekleştiriliyor. Güvenlik gerekçesiyle Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ndeki spor salonunda kurulan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan 10 sanık, jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi.

Aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de yer aldığı tutuklu diğer sanıkların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacağı bildirildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatlarında yerini almasıyla başlayan duruşmada sanıkların esas hakkında savunma yapmaları bekleniyor.

Öte yandan, duruşmayı AK Parti Malatya teşkilatından da çok sayıda izleyici takip ediyor.