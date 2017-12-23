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Hukuk öğrencileri kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 23.12.2017 08:27 | Son Güncelleme 17 saat önce

Aydın’ın Germencik ilçesinde hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerinin içerisinde bulunduğu otomobil, önündeki kamyona çarptı. Kazada, 3 öğrenci öldü, 1 öğrenci de ağır yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Otobanı Germencik İlçesi dinlenme tesisleri yakınında meydana geldi. İzmir’den Aydın’a gezmeye giden Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencilerinin içerisinde bulunduğu Sefa Şahin yönetimindeki 35 JJ 651 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Hüseyin Acar yönetimindeki 10 P 3939 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada,öğrenciler Yasin Malgaç (23), Enes Yayla (24) ve İbrahim Kal öldü, sürücü Sefa Şahin (23) ise yaralandı.

Durumu ağır olan Sefa Şahin, olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen gençlerin cesetleri de aynı hastanenin morguna kondu.

Kaza sonrası kamyon şoförü Hüseyin Acar gözaltına alındı. (DHA)

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Aydın üniversite trafik kazası Germencik
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Şimdi üzüldük tabi gencecik insanlar lakin haberi hukuk öğrencileri diye vermenizi garipsedim yani işletme , tarih öğrencileri olsa daha mı az önemlilerdi de hukukla vurgu yapıyorsunuz ? Çok ayıp gerçekten.
Allah ana babalarına sonsuz sabır versin ölen gençlere Allah rahmet eylesin yaralı olan genç acil şifalar versin
Kamyon şöförleri maalesef kazaların baş aktörleri
@servacan kamyoncu değilim ve kamyonlada alakam yok fakat haberde otomobilin kamyona arkadan çarptığı yazıyor bu durumda kamyon şoförünün suçunu açıklarmısın .bence kazaların baş aktörleri senin gibileridir.
yürek yakan detay nedir. bu ne biçim bir habercilik. saçma sapan. evet çocuklara çok yazık. ama önemli olan detayı birisi bana anlatsın lütfen.
Baya süratliymişler Allah geride kalanlara sabır versin
RABBİM GANİ GANİ RAHMET EYLESİN...RABBİM NE VERİRSE HAYIRLISINI VERİR...BELKİ YAŞASALAR PKK FETÖ YADA DAHA KÖTÜSÜ ATATÜRKÇÜ LAİK SABETAİST BÇG ÜYELERİNE AVUKATLIK YAPACAKLARDI..!
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