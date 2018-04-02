Hükümlülerin el emekleri satışa sunuldu

Bursa’da mahkumların yaptığı el emeği ve göz nuru eserler adliyede satışa sunuldu.

Bursa E tipi, H tipi ve Gemlik yarı açık cezaevleri atölyelerinde mahkumlar tarafından yapılan ele emeği ürünler satışa sunuldu. Adliye girişinde oluşturulan stantlarda satışa sunulan ürünler adlî personel ve vatandaşlar tarafından büyük rağbet ilgi gördü.

Serginin kurdelesini Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Başsavcı vekilleri kesti. Başsavcı Kuş, “Bursa’daki cezaevlerinde bulunan hükümlülerin iş yurtlarında yaptığı el emeği, göz nuru ürünler bulunuyor. Hükümlülerimizi hem eğitmek, hem bir iş sahibi yapmak istiyoruz. Yapılan işlerin ciddi ekonomik katkısı oluyor” dedi.

Kuş, “Hükümlülerimiz hem meslek ediniyor, hem harçlıklarını kazanıyorlar. Günlerini böylece çalışarak geçirmiş oluyorlar. Ekonomiye büyük katkıları oluyor. Cezaevlerinde ciddi manada iş yapılmaktadır. 800 hükümlü vazife almaktadır. Ellerine, emeklerine sağlık. Cezaevi idaresine, müdürlerimize ve hükümlülerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Davetliler stantları gezdiler. Başsavcı Kuş, hükümlüler tarafından tahta oymadan yapılan bir arabayı Vali İzzettin Küçük’e hediye etti. Kendisine hediye edilen maket arabayı “Bursa’nın ilk yerli otomobili” diyerek gazetecilere gösteren Küçük, stantları gezerken, cezaevinde üretilen zeytinyağlı sabunu koklayarak kalitesini kontrol etti.

Bursa Adiyesi’ndeki sergi 2-6 Nisan tarihleri arasında açık kalacak. Stantlarda, zeytin, forma, kravat, nevresim takımı, havlu, çocuk iç giyim, hurç, iş ve teknisyen tulumu, maketler, okul ve kreş dolapları, vestiyer, yüklük, banyo ve mutfak dolapları ve çeşitli hobi eşyaları bulunuyor.