Hulusi Akar: İçimizdeki hainler temizlendikçe daha da güçleniyoruz

ANKARA (DHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşinin ev sahipliğinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Ankara Garnizonunda görevli general, amiral ve eşlerinin katılımıyla, Ankara Garnizonunda ikamet eden şehit yakınlarına Gazi Orduevi'nde bir iftar yemeği verildi.
Yemekte konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Akar, Türkiye’nin, Ege’de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu, bununla birlikte, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Mavi Vatan’da ve Kıbrıs’ta ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla gerekli faaliyetlerin de kararlılıkla yürütüldüğünü söyledi.
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