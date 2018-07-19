ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk ziyaretini Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi twıtter adresinden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, 18 Temmuz 2018 tarihinde Hakkâri/Yüksekova bölgesinde bulunan birlik ve karargâhlarda yapmış olduğu inceleme ve denetlemelere eşlik etti.

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