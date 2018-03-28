HABER

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 5 yıl önce boşandığı eşi Hülya Aydın’ı (36) bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini elbise dolabına saklayan ve yargılama sonunda verilen 25 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık Abdulvahap İlkatmış, yine aynı cezaya çarptırıldı.

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

İzmir'de Abdulvahap İlkatmış’tan boşanan Hülya Aydın iki oğlu ile birlikte, Şemikler 6002 Sokak’ta kiraladığı evde yaşamaya başladı. Bir halı yıkama fabrikasında çalışan Aydın, bu iş yerinin eski ortağı S.Ş. tarafından iddiaya göre taciz edilmeye başladı. Bunun üzerine Aydın, konu ile ilgili savcılığa giderek şikayetçi oldu. Aydın’ın, yaptığı başvuru ertesi gün sonuçlandı, kadın korumaya alındı. İddiaya göre S.Ş. de 6 Nisan 2013 tarihinde, İstanbul’da bulunan eski eş İlkatmış’ı arayarak, "Eski eşinle ilişkimiz vardı. Sen araya girmeseydin evlenecektik" dedi.

Bunun üzerine aynı gün İzmir’e gelen İlkatmış, Aydın’ın yaşadığı eve gitti. Yaşları 18’den küçük olan iki oğlu şehir dışında olduğu için evde yalnız olan Aydın ile İlkatmış arasındaki konuşma tartışmaya dönüştü. Eski eşi Aydın’ı dört yerinden bıçaklayarak öldüren, cesedini de elbise dolabına koyan İlkatmış, olay yerinden kaçtı. Olaydan iki gün sonra halı yıkama firmasının sahibi R.D.’yi arayan İlkatmış, "Eski karım Hülya’yı öldürdüm. Cesedini de elbise dolabına koydum" deyince, haber verilmesiyle eve giden polis, kadının cesediyle karşılaştı.

DHA'nın haberine göre yakalanıp tututlanan İlkatmış hakkında Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Kasten öldürme’ ve ’tehdit’ suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda İlkatmış hakkında ’kasten öldürme’ suçundan iyi hal uygulanarak 25 yıl, iki ayrı ’tehdit’ suçundan da 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ancak karar Yargıtay tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın dava ile ilgili bilgilendirilmemesi’ nedeniyle bozuldu.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Abdulvahap İlkatmış, Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katılırken, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de hazır bulundu. Duruşmada söz olan Özen, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını istedi. Duruşma savcısı mütalaasında sanığın ’kasten öldürme’ ve ’tehdit’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan İlkatmış "Takdir mahkemenindir" dedi.

YİNE İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığa ’Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verirken, duruşmalardaki iyi halinden dolayı 25 yıla indirdi. Sanık tehdit suçundan da 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını çarptırıldı. Sanığa yine aynı ceza verilmiş oldu.

Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!
TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehitTSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit
Rusya'ya büyük şok!Rusya'ya büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Karşıyaka Hülya Aydın Abdulvahap İlkatmış cinayet

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

İlginizi Çekebilir

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eski eş çocuklarına bile acımadan tasaryalarak cinayet işliyor ve iyi hâl indirimi alıyor bu nasıl olur?!? Adalet sistemimiz bukadar esnek mi ki katil olan birine müsamaha gösteriyor. Daha çok can gider böyle olursa.
Diğer Haberler
Otobüste dehşet anları! Şoförün boğazına bıçak dayadı

Otobüste dehşet anları! Şoförün boğazına bıçak dayadı

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.