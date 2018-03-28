'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

İzmir'de Abdulvahap İlkatmış’tan boşanan Hülya Aydın iki oğlu ile birlikte, Şemikler 6002 Sokak’ta kiraladığı evde yaşamaya başladı. Bir halı yıkama fabrikasında çalışan Aydın, bu iş yerinin eski ortağı S.Ş. tarafından iddiaya göre taciz edilmeye başladı. Bunun üzerine Aydın, konu ile ilgili savcılığa giderek şikayetçi oldu. Aydın’ın, yaptığı başvuru ertesi gün sonuçlandı, kadın korumaya alındı. İddiaya göre S.Ş. de 6 Nisan 2013 tarihinde, İstanbul’da bulunan eski eş İlkatmış’ı arayarak, "Eski eşinle ilişkimiz vardı. Sen araya girmeseydin evlenecektik" dedi.

Bunun üzerine aynı gün İzmir’e gelen İlkatmış, Aydın’ın yaşadığı eve gitti. Yaşları 18’den küçük olan iki oğlu şehir dışında olduğu için evde yalnız olan Aydın ile İlkatmış arasındaki konuşma tartışmaya dönüştü. Eski eşi Aydın’ı dört yerinden bıçaklayarak öldüren, cesedini de elbise dolabına koyan İlkatmış, olay yerinden kaçtı. Olaydan iki gün sonra halı yıkama firmasının sahibi R.D.’yi arayan İlkatmış, "Eski karım Hülya’yı öldürdüm. Cesedini de elbise dolabına koydum" deyince, haber verilmesiyle eve giden polis, kadının cesediyle karşılaştı.