HABER

Hurda deposunda tüp patladı: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:33 | Son Güncelleme

 GAZİANTEP'teki hurda deposunda, eski demir parçalarını kesmek için kullanılan oksijen tüpünün patlaması sonucu depo sahibi Mehmet Cemal Akkulu (37) yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı.

Hurda deposunda tüp patladı: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Yeniden

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'teki hurda deposunda, eski demir parçalarını kesmek için kullanılan oksijen tüpünün patlaması sonucu depo sahibi Mehmet Cemal Akkulu (37) yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan hurda deposunda meydana geldi. Depodaki demir parçalarını kesmek için kullanılan oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Patlama sonucu hurda deposunun sahibi Mehmet Cemal Akkulu hayatını kaybetti. Akkulu'nun ölüm haberini alarak, olay yerine gelen yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Patlama sırasında, Akkulu'nun yanında bulunan 4 işçi de hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay yerinde bomba imha uzmanlarının yaptığı araştırma sonrası Mehmet Cemal Akkulu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Hurda deposunda tüp patladı: 1 ölü, 4 yaralı (2) - YenidenHurda deposunda tüp patladı: 1 ölü, 4 yaralı (2) - YenidenHurda deposunda tüp patladı: 1 ölü, 4 yaralı (2) - YenidenHurda deposunda tüp patladı: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Yeniden

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındıAntalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı
Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
WhatsApp'ta bomba özellik! WhatsApp'ta bomba özellik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.