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Hurda deposundaki 16 araç yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, hurda deposunda çıkan yangında 16 hurda araç yandı.

Hurda deposundaki 16 araç yandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, hurda deposunda çıkan yangında 16 hurda araç yandı.
Olay öğle saatlerinde, Adapazarı Tuzla Mahallesi'ndeki Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde, hurda deposunda meydana geldi. Hurdaya ayrılmış araçlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İş yeri sahibi dumanları fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede tüm araçları sarınca sanayi bölgesi dumanla kaplandı. Araçlardan yükselen alevler itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında 16 hurda araç yandı. Kundaklamadan şüphelenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hurda deposundaki 16 araç yandıHurda deposundaki 16 araç yandıHurda deposundaki 16 araç yandıHurda deposundaki 16 araç yandı

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