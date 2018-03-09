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Hurda hırsızlarını güvenlik kamerası ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

İZMİR (İHA)

Hurda hırsızlarını güvenlik kamerası ele verdi

İZMİR (İHA)

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