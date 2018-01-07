HABER

Hurda otomobil ile çalıntı otomobilin motor ve şase numarasını değiştirirken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 12:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

HaberÇağlar ÖZTÜRK-KameraADANA,(DHA)ADANA'da çalıntı otomobil ile hurda haline gelen otomobilin motor ve şase numarasını tamirhanede değiştiren 44 yaşındaki Bünyamin K., suçüstü yakalandı. İddiaya göre, otoo alım satımı yapan Bünyamin K.'nın akrabası olan G.K. kendisine ait lüks araçla kaza yaptı. Bunun üzerine Bünyamin K. hurdaya çıkan otomobilin aynı renk aynı modelini bulmaya çalıştı. Aynı otomobil çalıntı olanını İstanbul'da bulup Adana'ya getirdiler.Hurda haline gelen otomobilin şase ve motor numarası, çalıntı araçla değiştirildi. Böylece hurda araç sağlam hale getirilmiş oldu. İhbar üzerine tamirhaneye baskın yapan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bünyamin K.'yı suçüstü yakaladı. Otomobillere ise el koyuldu. Polis otomobili çalınan Ragıp Necdet Demirbilek ise haber verip Adana'ya çağrıldı. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Bünyamin K., ise çalıntı otomobilin bedeli olan 125 bin lirayı 3 taksitle ödemek koşulu ile serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

Sevenleri alana sığmadı! 'Mahmut Hoca' bu sloganlarla uğurlandı...

Sevenleri alana sığmadı! 'Mahmut Hoca' bu sloganlarla uğurlandı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri

Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri

Yol ortasında tartıştığı gence kurşun yağdırdı!

Yol ortasında tartıştığı gence kurşun yağdırdı!

Domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edildi

Domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edildi

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

Burası Keşan! Herkes 'bocuk' oldu

Burası Keşan! Herkes 'bocuk' oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.