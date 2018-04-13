Hurda yüklü tır ters döndü: 2 yaralı

Bingöl’de yoldan çıkıp ters dönen hurda yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı. Etrafa saçılan hurdalar nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza, Karılova-Bingöl karayolunun 20. kilometresi Halifen köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Avcı idaresindeki 31 VP 287 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Kazada sürücü ile 1 kişi yaralandı. Hurda yüklü tırdaki yaralıların yardımına koşan olay yerinden geçen sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin vatandaşların yardımı ile araçtan çıkardığı yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Etrafa saçılan hurdalar nedeniyle bir süre yol trafiğe kapalı kaldı.