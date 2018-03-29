Hurda yüklü TIR'da kaçak 21 bin paket sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, polis tarafından sürücüsü durdurularak, arama yapılan hurda yüklü TIR'ın dorsesinde, gümrük kaçağı 21 bin 700 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kahramanmaraş'a giden, sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan, hurda yüklü TIR'ı kent çıkışında durdurdu. TIR'da arama yapan ekipler, dorsedeki hurdaların arasına gizlenen, gümrük kaçağı 21 bin 700 paket sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklamayan TIR sürücüsünü de gözaltına aldı.

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