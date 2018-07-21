Hurdacı cinayetinin zanlısı tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, hurda alım-satımı yapan Osman Kara'yı (43), sokakta tartışma üzerine bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Emre Pirinçustası (28), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü, saat 21.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde meydana geldi. Keşan'da hurda alım-satımı ile geri dönüşümü işi yapan evli ve 3 çocuk babası Osman Kara, işyerinden hurda çaldığını iddia ettiği hurda toplayıcısı Emre Pirinçustası ile tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Emre Pirinçustası cebinden çıkarttığı bıçakla Osman Kara'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Kara, kanlar içerisinde yere yığılırken, Pirinçustası ise olay yerinden kaçtı.

Osman Kara, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kara'nın cesedi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Osman Kara'nın otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, Keşan Hacı Mümine Özkaya Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Emre Pirinçustası ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Keşan Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.