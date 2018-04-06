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Hurdacıda tüp patladı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te hurdacıdaki mutfak tüpünün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te hurdacıdaki mutfak tüpünün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü. Olay, sabah saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan hurdacıda meydana geldi. Hurdacıdaki tüplerden biri, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralananların da olduğu belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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