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Hurdacıların yaktığı malzemeler sürücüleri etkiledi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 19:35 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, hurdacıların yaktığı plastik maddelerin oluşturduğu yoğun duman sürücülere zor anlar yaşattı.

Hurdacıların yaktığı malzemeler sürücüleri etkiledi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, hurdacıların yaktığı plastik maddelerin oluşturduğu yoğun duman sürücülere zor anlar yaşattı.
İnkılap Mahallesi'nde İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) hattı yakınında hurdacıların yaktığı plastik maddelerin oluşturduğu yoğun duman, çevredekileri olumsuz etkiledi. Hattan geçen trenler ve caddedeki sürücüler yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan malzemelere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, plastik maddelerin oluşturduğu yoğun duman. kentin birçok yerinden de görüldü.

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Hurdacıların yaktığı malzemeler sürücüleri etkilediHurdacıların yaktığı malzemeler sürücüleri etkilediHurdacıların yaktığı malzemeler sürücüleri etkilediHurdacıların yaktığı malzemeler sürücüleri etkiledi

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