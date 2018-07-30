Hurdalıkta çıkan yangın evlerde hasar oluşturdu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da müstakil bir evin hurdalığında çıkan yangın bitişikteki evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için büyük çaba harcadığı yangında 2 katlı bir ev ve tek katlı müstakil ev hasar gördü.
Yangın, akşam saatlerinde Kaynarca Mahallesi Kebir Sokak'ta meydana geldi. Müstakil bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçedeki hurdalıkların ve odunların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler 2 katlı ev ile tek katlı müstakil bir eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Evlerde hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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