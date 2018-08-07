Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, hurda araçların bulunduğu bir alanda çıkan yangın, yandaki binaya da sıçradı. Yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi Altındaş Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hurda araçların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler daha sonra alanın yanında bulunan 4 katlı bir binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Yangında 4 katlı binanın dış cephesinde ve bazı hurda araçlarda hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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