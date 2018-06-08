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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

ANKARA'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Çetin yönetimindeki 34 ABJ 354 plakalı otomobili 1495'inci cadde üzerindeki kavşakta, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 DD 0375 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 araçta farklı yerlere savruldu. Otomobil çarpmanın etkisiyle yol kenarına çıkarken, kamyonet Yakup Tunçyürek yönetimindeki 06 AYR 82 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 06 AYR 82 plakalı otomobil hurdaya döndü. Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı çıkan sürücü Yakup Tunçyürek, Onkoloji Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tunçyürek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, diğer araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

FOTOĞRAFLI

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktıHurdaya dönen araçtan sağ çıktı

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