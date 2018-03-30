Hurdaya dönen tırdan hafif yaralı kurtuldu

Bingöl’de yoldan çıkan boru yüklü tır hurdaya döndü, sürücü hafif yaralı kurtuldu.
Kaza, Bingöl’ün Karlıova ilçesi kantarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esen Öztürk yönetimindeki 06 DH 9916 plakalı tır yağmurdan dolayı kayganlaşan yoldan şarampole yuvarlandı. Kazada, tır parçalara ayrılarak hurdaya döndü, boru ise araziye yuvarlandı. Sürücü ise kazada hafif yaralandı. Yaralı, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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