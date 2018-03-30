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Hurdaya dönen tırdan hafif yaralı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 20:22 | Son Güncelleme

Bingöl’de yoldan çıkan boru yüklü tır hurdaya döndü, sürücü hafif yaralı kurtuldu.Kaza, Bingöl’ün Karlıova ilçesi kantarlar mevkiinde meydana geldi.

Bingöl’de yoldan çıkan boru yüklü tır hurdaya döndü, sürücü hafif yaralı kurtuldu.
Kaza, Bingöl’ün Karlıova ilçesi kantarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esen Öztürk yönetimindeki 06 DH 9916 plakalı tır yağmurdan dolayı kayganlaşan yoldan şarampole yuvarlandı. Kazada, tır parçalara ayrılarak hurdaya döndü, boru ise araziye yuvarlandı. Sürücü ise kazada hafif yaralandı. Yaralı, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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