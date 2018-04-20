HABER

Hurdaya dönen TIR'dan hafif yaralı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 21:36 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 2 TIR'ın karıştığı kazada, hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Emre Çekici (29) hafif yaralandı.

Hurdaya dönen TIR'dan hafif yaralı kurtuldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 2 TIR'ın karıştığı kazada, hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Emre Çekici (29) hafif yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Koca (27) yönetimindeki 46 LB 773 plakalı TIR, önünde seyreden otomobilin ani bir kararla yavaşlayarak yol üzerindeki dinlenme tesisine girmesi üzerine ani fren yaptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Emre Ekici idaresindeki 81 EG 736 plakalı traktör yüklü TIR da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Emre Ekici hurdaya dönen TIR'dan hafif yaralı olarak kurtuldu. 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ekici, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeride düşen TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Hurdaya dönen TIR'dan hafif yaralı kurtulduHurdaya dönen TIR'dan hafif yaralı kurtulduHurdaya dönen TIR'dan hafif yaralı kurtuldu

UBER sürücüsüne saldırı kameradaUBER sürücüsüne saldırı kamerada
Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz! Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz!
Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.