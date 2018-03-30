Husiler Cazan’a, Arap Koalisyonu Saada’ya füze fırlattı

Suudi Arabistan, Yemen’deki Husi milislerin Cazan bölgesinde bulunan Aramco’yu hedef alan füzesini havada imha etti. Arap Koalisyonunun Husilerin kontrolünde bulunan Saada’ya yaptığı hava saldırısında ise 8 sivilin öldüğü bildirildi.

Arap Koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, füzelerin Lübnan’ın Başkenti Beyrut’un güneyinden Suriye aracılığıyla İran’a gönderildiğini, oradan da bir gemiyle Yemen’e ulaştırıldığının tespit edildiğini söyledi. Maliki, Yemen’in Hudeyde limanının balistik füze sevkiyatının merkezi olduğunu belirtti. Maliki, ABD, Avustralya ve Fransa’nın deniz kuvvetlerinin Yemen’e gönderilen silah yüklü birkaç gemiye el koyduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Savunma Güçlerinin 2015 Haziranından bugüne kadar Husiler tarafından fırlatılan 104 balistik füzenin Suudi Arabistan Savunma Kuvvetleri tarafından imha ettiği kaydedildi.

Diğer taraftan, Suudi Arabistan’ın Yemen sınırında öldürülen biri subay üç askerinin defnedildiği belirtildi.

Yemen’deki mahalli kaynaklardan alınan habere göre, Suudi Arabistan’ın, Yemen’in kuzey kesiminde bulunan Saada şehrinde sebze ve meyve pazarına yaptığı hava saldırısında ise 4’ü kadın olmak üzere 8 sivilin öldüğü kaydedildi.