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Husilerin, siyasi lideri Salih el Samed öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

Yemen’de, Husi Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Salih el Samed’in Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.Yemen’de Husilerin kontrolü altındaki bir basın kuruluşu, Husilerin siyasi lideri ve Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Salih el Samed’in geçtiğimiz Perşembe günü Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen’de, Husi Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Salih el Samed’in Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.
Yemen’de Husilerin kontrolü altındaki bir basın kuruluşu, Husilerin siyasi lideri ve Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Salih el Samed’in geçtiğimiz Perşembe günü Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

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