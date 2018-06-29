Husumetli aileler çatıştı: 3'ü olay yerinden geçen 4 kişi yaralandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesi Gürbüz Mahallesi'nde cuma namazı çıkışı husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 3'ü olayla ilgisi bulunmayan 4 kişi yaralandı.
Hani ilçesi Gürbüz Mahallesi'ndeki bir camide cuma namazı çıkışı, aralarında husumet bulunan iki aile karşılaştı. Aileler arasında başlayan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, aile bireylerinden D.H. ile olayla ilgisi bulunmayan M.Ç., S.K. ve M.H. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
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