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Husumetli ailelerin av tüfekli, balta ve döner bıçaklı kavgası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 12:07 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de aynı sokakta oturan husumetli üç aile arasında çıkan av tüfekli, balta ve döner bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Husumetli ailelerin av tüfekli, balta ve döner bıçaklı kavgası: 5 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de aynı sokakta oturan husumetli üç aile arasında çıkan av tüfekli, balta ve döner bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, dün gece 71 Evler Mahallesi Düzey Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen üç ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, balta ve döner bıçaklarının kullanıldığı kavgada, biri av tüfeğiyle, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Aralarında kadınların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Husumetli ailelerin av tüfekli, balta ve döner bıçaklı kavgası: 5 yaralıHusumetli ailelerin av tüfekli, balta ve döner bıçaklı kavgası: 5 yaralıHusumetli ailelerin av tüfekli, balta ve döner bıçaklı kavgası: 5 yaralıHusumetli ailelerin av tüfekli, balta ve döner bıçaklı kavgası: 5 yaralı

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