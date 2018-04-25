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Husumetli olduğu kişiyi iş yerinde bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 09:38 | Son Güncelleme

Konya’da bir kişi daha önceden husumetli olduğu şahsı iş yerinde bıçakla yaraladı.

Husumetli olduğu kişiyi iş yerinde bıçakladı

Konya’da bir kişi daha önceden husumetli olduğu şahsı iş yerinde bıçakla yaraladı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak üzerinde bulunan spor salonu içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan spor salonu sahibi Reşit A.’nın iş yerine gelen Uğur K., salonda yemek yiyen Reşit A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uğur K. yanında getirdiği bıçakla Reşit A.’yı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören spor salonu içerisindeki Reşit A.’nın arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Reşit A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Reşit A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaçan şüpheliyi yakalamak çevrede geniş çaplı çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Uğur K.’yi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Husumetli olduğu kişiyi iş yerinde bıçakladı

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