Husumetli olduğu komşusunu bıçakladı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te husumetli olduğu komşusu Resul Koç tarafından bıçaklanan Yusuf Kandemir, ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Resul Koç ile komşusu Yusuf Kandemir arasında, oturdukları binanın önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Resul Koç, Yusuf Kandemir'i bıçaklayıp, kaçtı.
Yaralanan Kandemir olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kandemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olay sonrası kaçan Resul Koç ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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