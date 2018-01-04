HABER

Husumetli olduğu komşusunu bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 18:36 | Son Güncelleme 10 saat önce

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te husumetli olduğu komşusu Resul Koç tarafından bıçaklanan Yusuf Kandemir, ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Resul Koç ile komşusu Yusuf Kandemir arasında, oturdukları binanın önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Resul Koç, Yusuf Kandemir'i bıçaklayıp, kaçtı.

Yaralanan Kandemir olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kandemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan Resul Koç ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Diyanet'ten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

Diyanet'ten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...

Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.