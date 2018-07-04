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Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 17:15 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, Tayfun Yaşar (27), aralarında husumet bulunan Gökhan D.

Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, Tayfun Yaşar (27), aralarında husumet bulunan Gökhan D. (18) tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü.
Tire'ye bağlı kırsal Dündarlı Mahallesi'nde yaşayan Tayfun Yaşar, saat 02.00 sıralarında, mahalle meydanında içki içtikten sonra sızdı. Bu sırada yanına gelen, aralarında husumet bulunan Gökhan D., kendisi gibi bekar olan ve günlük işlerde çalışan Yaşar'ı kaldırmak isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken çevredekiler araya girip, ikiliyi ayırdı. Gökhan D., olay yerinden ayrılırken, Yaşar aynı yerde tekrar sızdı. Bir süre sonra meydana yeniden gelen Gökhan D., yanında getirdiği pompalı tüfekle Yaşar'a ateş edip, kaçtı. Silah sesini duyup, koşan çevredekiler, yerde kanlar içinde yatan Yaşar'ı otomobile bindirip, hastaneye götürmek üzere yola çıkarken, 112 Acil Servis'e de haber verdi. Yaşar, yolda kendilerini karşılayan sağlık ekiplerince ambulansa alınıp, Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Tayfun Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Savcının hastane morgundaki incelemesinin ardından Yaşar'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Soruşturma başlatan jandarma tarafından olay sonrası kaçan Gökhan D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tayfun Yaşar'ın, 2 yıl önce Gökhan D.'yi yakınları ile aralarında çıkan tartışmada dövdüğü, bu nedenle aralarında husumet başladığı öğrenildi.

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Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldüHusumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

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