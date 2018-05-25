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Husumetlisine kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 20:20 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Sercan K.

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Sercan K. aralarında husumet bulunan kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Sercan K. tedaviye alındı.
Olay, öğleden sonra Hürriyet Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan, kimliği belirlenemeyen bir kişinin ateş açması sonucu baldırından yaralanan Sercan K., bir kaportacı dükkanına sığındı. Dükkana giren kişi, tabancasını tekrar ateşledi. Bacaklarına 3 kurşun, vücuduna 2 kurşun isabet eden Sercan K. yere yığıldı. Ateş eden kişi ve yanındaki 2 kişi birlikte geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sercan K., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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