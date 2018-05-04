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Husumetlisine saldırdı, bacağından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, V.T.

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, V.T. isimli kişi, caddede karşılaştığı ve aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 kişiye saldırırken, bir kişinin silahını çıkarıp ateş etmesiyle bacağından yaralandı. Polis, tabancayı ateşleyen kişiyi yakalarken, olay anı kameralara yansıdı. Olay öğle saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan V.T. caddede M.U. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile karşılaştı. V.T. aniden saldırırken, yaşanan boğuşma sırasında yere düştü. Bu sırada M.U. tabancasını çıkartarak ardı ardına ateş açtı. V.T. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerine koşarak gelen bir polis, M.U.'yu gözaltına aldı. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi ise koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, M.U.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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