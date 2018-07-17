Husumetlisine silahlı saldırıda başkasını yaraladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da cezaevinden tahliye olan husumetlisine tabancayla ateş açıp, bu sırada olay yerinde bulunan I.A.T.'yı yaralayan A.İ., adliyeye sevk edildi.
Olay, 12 Temmuz günü akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. F.T. ve A.İ., husumetli oldukları Y.K.'nın Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olacağını öğrendi. Cezaevinin önüne giden ikiliden A.İ., Y.K.'nin bindiği taksiye tabancayla ateş açtı. Bu sırada cezaevinden tahliye olacak yakının bekleyen I.A.T., isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cezaevindeki jandarma ekipleri de harekete geçti. I.A.T., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
TESLİM OLUP, İTİRAF ETTİ
Şüphelilerden A.İ., 16 Temmuz Pazartesi günü savcılığa giderek husumetli olduğu Y.K.'ya ateş ettiğini ancak yanlışlıkla kurşunların I.A.T'ye isabet ettiğini söyledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan A.İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan F.T. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırkaıldı.
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