Husumetlisini kum ocağında öldürdü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde Efkan Kılınç (52), husumetli olduğu Abdullah Arıkanoğlu'nu (45) çalıştığı kum ocağına giderek av tüfeğiyle öldürdü.
Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Palu ilçesindeki Çekembağları mevkiinde meydana geldi. Efkan Kılınç, av tüfeğini de yanına alıp, bir süre önce tartıştığı Abdullah Arıkanoğlu'nun çalıştığı kum ocağına gitti. Kılınç, Arıkanoğlu'na tüfekle ateş etti. İş arkadaşları tarafından Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Arıkanoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Arıkanoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Efkan Kılınç ise güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
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