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Husumetlisini vurma anı kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir şahsın, husumetlisini silahla vurma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olayla silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından yaralandı.Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu ileri sürülen H.K (29), İ.K (44) eğlence mekanı çıkışı karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir şahsın, husumetlisini silahla vurma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu ileri sürülen H.K (29), İ.K (44) eğlence mekanı çıkışı karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından belindeki silahı çıkaran H.K (29), daha önce kavgalı olduğu İ.K.’ye (44) bir el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan İ.K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren İ.K. ise olay sonrası polise teslim oldu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, şüphelinin savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

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