HABER

Husumetlisinin kurşunladığı araçtan yaralı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 19:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından evi önünde bacağından vurulan ve arabası kurşunlanan adam kendi imkanları geldiği hastane bahçesinde havaya 3 el ateş açarak tedavi olmaya girdi.Olay, Gölcük Karaköprü Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Husumetlisinin kurşunladığı araçtan yaralı kurtuldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından evi önünde bacağından vurulan ve arabası kurşunlanan adam kendi imkanları geldiği hastane bahçesinde havaya 3 el ateş açarak tedavi olmaya girdi.
Olay, Gölcük Karaköprü Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail A. evinden çıktığı esnada aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen Volkan A. ile kapının önünde karşılaştı. İkilinin tartışmasının büyümesi üzerine Volkan A. yanında bulunan silahı çıkarıp, İsmail A.’yı bacağından vurdu. Vurulduktan sonra 41 H 1961 plakalı kamyonetine binip olay yerinden kaçmaya çalışan İsmail A.’nın aracına Volkan A. defalarca ateş açtı. Açılan ateşlerden kurtulan yaralı adam kamyoneti ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine geldi. Burada aracını park eden İsmail A. hastane bahçesinde yanında bulunan silahı çıkarıp havaya ateş açarak hastaneye girdi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler İsmail A.’nın kamyonetini inceledi. Polis ekipleri şüpheli Volkan A.’yı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Husumetlisinin kurşunladığı araçtan yaralı kurtuldu

Husumetlisinin kurşunladığı araçtan yaralı kurtuldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz

Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elektrik akımına kapılan genç yaşam mücadelesi veriyor

Elektrik akımına kapılan genç yaşam mücadelesi veriyor

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi

Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Eğirdir Dağ Komando Okulu Davası’nda esasa ilişkin savunmalara geçildi

Eğirdir Dağ Komando Okulu Davası’nda esasa ilişkin savunmalara geçildi

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.