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İBB Başkanı Uysal: Yangın an itibariyle kontrol altında

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

DAVUTPAŞA'da   5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde  çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangının an itibariyle kontrol altına alındığını belirten Uysal, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yan taraftaki fabrikalara sıçramayla ilgili olarak, o tedbirler alınmış vaziyette. Etrafta plastik fabrikaları var. Bölge olarak riskli bir bölge. Ancak itfaiyemiz 5- 5.5 dakikada olay yerine gelmiş. Şu anda da 75 Büyükşehirin, 14 tane de ilçe belediyelerinden 89 araç ve 185 personel görev yapıyor. İşyeri sahibi yerine gelmeden itfaiye burada olmuş. O manada etrafa filan sıçramamış. Henüz yangının nereden çıktığı belli olmamakla birlikte elektrik kontağı olma ihtimali yüksek deniliyor. Çıkış nedeni itfaiyenin raporundan sonra ortaya çıkacak. En büyük tesellimiz bir yaralanma ve can kaybı yok. İkinci büyük teselli de yangının etraftaki plastik hammadde eseaslı çalışan fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınmış olması. İşyeri sahibimizle de görüştük. Şu anda kendini bırakmamış. Olaya hakim. İtidalli yaklaşıyor. Hala işyerinde kurtarılabilecek iplikler var. Yangın kontrol altına alındı ama mevcut işyerine daha fazla zarar vermeden ne yapılabilir ona bakılıyor. İşyerindeki ipliklerin zarar görmeden kurtarılması artık gündemde" dedi.
Yaralı itfaiye eriyle ilgili soruya Uysal, "İtfaiye erinin ayağında incinme şeklinde bir şeyi var. Önemli bir yaralanması şeklinde birşeyi yok. Kırık vesaire şeklinde birşeyi yok" şeklinde haber verdi.

(FOTOĞRAF)

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