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İç Anadolu Muhtarlar Derneği Başkanı kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Erşen (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İç Anadolu Muhtarlar Derneği Başkanı kalp krizinden öldü

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Erşen (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Melikgazi İlçesi Hunat Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı olan İbrahim Erşen, Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki bağ evinde sabah namazına kalktı. Namaz kıldıktan sonra fenalaşan Erşen için eşi ambulans çağırdı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın İbrahim Erşen, kurtarılamadı.
İbrahim Erşen, bugün Hunat Camisi’de öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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İç Anadolu Muhtarlar Derneği Başkanı kalp krizinden öldüİç Anadolu Muhtarlar Derneği Başkanı kalp krizinden öldü

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