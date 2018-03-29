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İç çamaşırı hırsızı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 16:06 | Son Güncelleme

SAMSUN’da bir mağazanın camını kırarak iç çamaşırı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan R.D.

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da bir mağazanın camını kırarak iç çamaşırı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan R.D. (32) adlı erkek tutuklandı.
İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde bir iç giyim mağazasının camını kırarak iç çamaşırı çaldığı iddia edilen R.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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