İç çamaşırı mağazasındaki kadınları taciz ettiği iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, iç çamaşırı satılan mağazanın önünde durup, içerideki kadınları taciz ettiği öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 09.30 sıralarında, Tahsin Ünal Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İç çamaşırı satılan mağazanın önünde duran 2 kişi, iddiaya göre, içerideki kadınlara tacizde bulundu. Bunun üzerine kadınlar, polisi arayarak, yardım istedi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, 2 kişiyi yakaladı. Polislere direnen şüpheliler, etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Polis ekiplerinin şüphelilere müdahalesinin, çevredekiler tarafından merakla izlendiği görüldü.
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