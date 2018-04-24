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İç mimar evini uyuşturucu yetiştirmek için seraya çevirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

ANKARA (İHA)

ANKARA (İHA)

İstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştuİstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştu
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