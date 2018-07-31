İÇİNDE 3 KİŞİNİN BULUNDUĞU ARAÇ 400 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

KAZAYI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kemarasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaza dün Gürgentepe ilçesi Işıktepe Mahallesi - Kabataş yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Soner Arıkan'ın idaresindeki 17 GP 786 plakalı araç kontrolden çıkarak 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan Soner Arıkan, eşi Canan Arıkan ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı gören bir kadın ise o anları çığlıklar içinde cep telefonunun kemarasıyla kaydetti.

