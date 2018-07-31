HABER

İÇİNDE 3 KİŞİNİN BULUNDUĞU ARAÇ 400 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

KAZAYI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ       ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

KAZAYI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kemarasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaza dün Gürgentepe ilçesi Işıktepe Mahallesi - Kabataş yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Soner Arıkan'ın idaresindeki 17 GP 786 plakalı araç kontrolden çıkarak 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan Soner Arıkan, eşi Canan Arıkan ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı gören bir kadın ise o anları çığlıklar içinde cep telefonunun kemarasıyla kaydetti.

PARTNERÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandıÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı
Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'
'Beyaz kod' veren doktor, ölen yaşlı adamdan davacı ve şikayetçi oldu'Beyaz kod' veren doktor, ölen yaşlı adamdan davacı ve şikayetçi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.