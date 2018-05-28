İçişleri: 3'ü gri listede olan toplam 42 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN, ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 1 haftada 3'ü gri listedeki sözde üst düzey olmak üzere toplam 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesi gri kategorisinde bulunan: Şevger (K) Zeynal Küçük, Fuat Fikri (K) Fuat Akkaya, Kendal Gri (K) Adnan Çelik adlı teröristlerin de bulunduğu 3'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 42 (21 ölü, 6 sağ, 15 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir."

