HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İçişleri: 63 operasyonda 374 kişi tutuklandı, 968 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında 1 Ocak -23 Mayıs 2018 tarihleri arasında toplam 63 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında 1 Ocak -23 Mayıs 2018 tarihleri arasında toplam 63 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, operasyonlarda 374 kişinin tutuklandığı, 968 şüphelinin ise gözaltına alındığı vurgulandı. Açıklamaya göre, 2017 yılının aynı dönemine göre operasyon sayısında yüzde 125, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 209 oranında bir artış yaşandı. KOM birimleri, 63 operasyonda ANKARA, (DHA)

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
141 kilometrekarelik alan tarandı, Samet bulunamadı141 kilometrekarelik alan tarandı, Samet bulunamadı
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonuİzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.