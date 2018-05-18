İçişleri Bakanı Soylu, sınırdaki askerlerle sahur yaptı

Yaşar KAPLAN- Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda askerlerle sahur yaptı. Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, dün çeşitli ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, sahuru 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda askerlerle birlikte yaptı. Dua edilmesinin ardından askerlerle sahur yapan Soylu, Mehmetçik, jandarma, güvenlik korucuları ve polis ile hep birlikte Ramazan ayında, aile bütünlüğü anlayışı içinde olduklarını söyledi. Ağız tadıyla birlik ve beraberlik içinde sahur yapılmasını dileyen Bakan Soylu, "Çok önemli bir dönemden geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Tarihler geçer, yıllar geçer, günler geçer. Bu dönemde de bizler 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl sonrasına biliniz ki hem dünyada uzattığımız el hem çevremizde oluşan terör hattına karşı gösterdiğimiz tavır sebebiyle birçok milletin, birçok insanın duasını alıyoruz. Bu Afrin'de böyle, bu Cerablus'ta böyle, bu Irak'ın kuzeyinde böyle. Kolay değil, eşkıyanın hakim olduğu, eşkıyanın hüküm sürdüğü, teröristin hüküm sürdüğü bir yerde hayatını devam ettirebilmek, orada varlığını devam ettirebilmek, namusuna sahip çıkabilmek, inancına sahip çıkabilmek kolay değildir" dedi. Bakan Soylu'ya, ziyaretinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman ile AK Parti il ve ilçe başkanları eşlik etti.

