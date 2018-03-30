IHAAW210202-ASA/30-03-2018

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt’te 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 3 teröristin daha tespit edilerek operasyonların geniş kapsamlı olarak devam ettiğini açıkladı.

30.03.2018 21:02:02 TSI

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