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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt’te 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 3 teröristin daha tespit edilerek operasyonların geniş kapsamlı olarak devam ettiğini açıkladı.

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 21:08 | Son Güncelleme

IHAAW210202-ASA/30-03-2018 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt’te 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 3 teröristin daha tespit edilerek operasyonların geniş kapsamlı olarak devam ettiğini açıkladı. 30.03.2018 21:02:02 TSI NNNN

IHAAW210202-ASA/30-03-2018

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt’te 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 3 teröristin daha tespit edilerek operasyonların geniş kapsamlı olarak devam ettiğini açıkladı.

30.03.2018 21:02:02 TSI
NNNN

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