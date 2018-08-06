İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda, 5'i sözde üst düzey olmak üzere 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında da bir haftada 872 kilogram eroin ve 2 milyon 229 bin 412 ectasy hap ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 451 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 511 terör (PKK/KCK 152, Sol 4, DEAŞ 21, FETÖ/PDY 334), 2 bin 798 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 98 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 407 kişi gözaltına alındı.

44 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde bulunan Yusuf kod adlı İlker Tezer, gri kategoride bulunan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru ile sözde sorumlu olduğu tespit edilen Hamgin Ararat kod adlı Mehmet Nuri Özer, Demhat kod adlı Hüseyin Eyyübi ve Silan kod adlı Zeynep Ekdi adlı teröristlerin de aralarında bulunduğu 5'i sözde üst düzey olmak üzere 44 terörist (25 ölü, 10 sağ, 9 teslim) etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 3 ilde 3 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 20'si ağır ve uzun namlulu toplam 23 silah, 13 el bombası, 4 bin 484 adet muhtelif mühimmat, 66 kilogram patlayıcı ele geçirilirken 7 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 376 operasyonda; 1 ton 121 kilogram esrar, 872 kilogram eroin, 15 kilogram kokain, 1 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 1 kilogram metamfetamin, 2 milyon 229 bin 412 adet ecstasy, 1442 adet captagon, 3 bin 281 adet sentetik ecza ve 271 bin 208 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 468 bin 270 paket kaçak sigara ve 43 bin 472 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 2 bin 798 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 409 şüpheli gözaltına alınırken 67 kilogram esrar, 1,2 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 0,5 kilogram sentetik kannabinoid, 0,3 kilogram metamfetamin, 3 bin 358 adet ecstasy, 3 bin 227 adet sentetik ecza ve 1292 kök kenevir ile 29 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 333 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 261 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 322'si denizlerde olmak üzere 3 bin 6 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 98 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

