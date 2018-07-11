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İçişleri Bakanlığı: 18 terörist etkisiz hale getirildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 09:45 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından terör operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Osmaniye Amanos Dağlarında emniyet istihbarat ve jandarmanın ortak operasyonu ile 11 terörist, Diyarbakır’da 3 terörist, Şırnak’ta 4 terörist olmak üzere toplan 18 terörist etkisiz hale getirilmiştir Operasyonlar devam etmektedir" denildi. 

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından terör operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Osmaniye Amanos Dağlarında emniyet istihbarat ve jandarmanın ortak operasyonu ile 11 terörist, Diyarbakır’da 3 terörist, Şırnak’ta 4 terörist olmak üzere toplan 18 terörist etkisiz hale getirilmiştir Operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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