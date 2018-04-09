İçişleri Bakanlığı: 45 terörist etkisiz hale getirildi  

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, terörden arananlar listesinin Kırmızı kategorisinde yer alan 'Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan, Yeşil kategoride yer alan 'Demhat Cilo' kod adlı Eyüp Çelik ve Gri kategoride yer alan 'Soro Amet' kod adlı Mehmet Rehber Çetin ile 'Harun Munzur' kod adlı Maşallah Malazgirt adlı teröristlerin aralarında bulunduğu 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1502 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 842 terör (PKK/KCK 244, aşırı sol 9, DEAŞ 28, FETÖ/PDY 561), 3 bin 601 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 167 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 610 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinin Kırmızı kategorisinde yer alan 'Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan, Yeşil kategoride yer alan 'Demhat Cilo' kod adlı Eyüp Çelik ve Gri kategoride yer alan 'Soro Amet' kod adlı Mehmet Rehber Çetin ile 'Harun Munzur' kod adlı Maşallah Malazgirt adlı teröristlerin aralarında bulunduğu 4'ü sözde üst düzey 45 teröristin etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 10 ilde 61 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 40'ı ağır ve uzun namlulu toplam 47 silah, 1,5 ton patlayıcı yapımında kullanılan madde, 43 el bombası, 18 bin 480 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 49 el yapımı patlayıcı ve mayında imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakcılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 683 operasyonda; 2 ton 677 kilogram esrar, 726 kilogram eroin, 46 kilogram kokain, 0,3 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 2 kilogram metamfetamin, 250 bin 228 adet uyuşturucu hap ve 6 bin 911 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 486 bin 746 adet kaçak sigara, 57 bin 965 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 601 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 411 şüpheli gözaltına alınırken 60 kilogram esrar, 1,8 kilogram eroin, 1,1 kilogram kokain, 0,3 kilogram sentetik kannabionid, 1,5 kilogram metamfetmin, 9 bin 260 adet uyuşturucu hap, 66 kök kenevir ile 27 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMARI

Genel asayiş, kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 4-5 Nisan 2018 tarihleri arasında 26 ilde eş zamanlı olarak; 2 bin 605 personelin katılımıyla, 2 bin 959 hassas noktada 'Günübirlik Kiralık Ev Uygulaması-1" yapıldı. Uygulama sonucunda; 166 eve işlem yapılarak 645 bin 530 TL idari para cezası uygulandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 337 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 154 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 360'ı denizlerde olmak üzere 13 bin 502 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 167 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

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